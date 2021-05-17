باريس (زمان التركية)- وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم السودان.

المؤتمر يعقد اليوم الاثنين برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبمشاركة رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح برهان ورئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية د. عبد الله حمدوك وقادة ووزراء خارجية الدول العربية والافريقية والغربية الشريكة للسودان وكذا المنظمات الاقليمية مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لعملية الانتقال في البلاد.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط سوف يؤكد أمام المؤتمر علي التزام الجامعة الثابت بمرافقة الدولة السودانية وأهل السودان على طول الخط في سبيل استكمال عملية الانتقال المهمة التي يمر بها السودان، كما سيعرض للجهد الذي تقوم به الجامعة ودولها الأعضاء لمساندة السودان على تجاوز صعاب المرحلة الانتقالية إتمام الاستحقاقات السياسية والإصلاحات الاقتصادية التي يسير فيها وفق الأولويات والخطط الوطنية التي توافق الأشقاء في السودان عليها.

كما سيدعو أبو الغيط في كلمته إلى تكثيف الدعم الدولي المتناسق لمساندة السودان في المرحلة المقبلة، وخاصة من أجل اعفاء السودان من ديونه الخارجية، ودعم وتمويل استحقاقات اتفاق جوبا للسلام الذي وقعت عليه الحكومة مع الحركات المسلحة، ومساندة الدولة السودانية في كل ما تقوم به من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها وإداراتها على كامل أراضيها.