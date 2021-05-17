أنقرة (زمان التركية)- توج فريق بشكتاش ببطولة الدوري التركي الممتاز لهذا الموسم.

جاء ذلك بعد فوز بشكتاش على نظيره جوزتبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 40 من مباريات الدوري.

وبهذه النتيجة يكون قد اقتنص بشكتاش لقب الدوري التركي بفارق هدف واحد عن غريمه جالاتا سراى، بعد تساويهما فى عدد النقاط برصيد 84 نقطة.

وكان بشكتاش يمتلك فارق أهداف +45، في مقابل +44 لـ جالاتا سراي، مما أعطى الأفضلية لـ بشكتاش في سيناريو مثير.

بشكتاش يتوج بذلك بطلا للدوري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ.

أما المركز الثالث من الدوري التركي الممتاز فكان من نصيب فنربخشه بعد تغلبه على قيصري سبور بهدفين مقابل هدف واحد، ليكتفي برصيد 82 نقطة.