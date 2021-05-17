أنقرة (زمان التركية)- أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية فلسطينة الأصل بيلا حديد، رفضها للهجمات الإسرائيلية، من خلال مشاركتها في مسيرة لدعم فلسطين في مدينة نيويورك.

بيلا حديد شاركت في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة نيويورك الأمريكية، ورفعت علم فلسطين، وشعارات مكتوب عليها “الحرية لفلسطين”.

وقالت العارضة الأمريكية على منشور لها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن وجودها مع “العدد الكبير من الفلسطينيين الأذكياء، المحترمين، المحبين، اللطفاء فى مكان واحد… يبعث على الشعور بالراحة! نحن سلالة نادرة”.

وقبل مشاركتها في احتجاجات نيويورك، شاركت بيلا حديد، البالغة من العمر 25 عاماً، صورة لها وهي تبكي بغزارة، وعلقت عليها: “أشعر بالألم الشديد على فلسطين وإخوتي الفلسطينيين اليوم وكل يوم”.

وأضافت: “مشاهدة مقاطع الفيديو تلك كسرت قلبي 100 قطعة، لا يمكن أن تسمح لنفسك بأن تكون حيادياً عندما تشاهد أرواح الناس التي تزهق، إن حياة الفلسطينيين هي الحياة التي ستساعد على تغيير العالم ويتم خطفها منا كل ثانية”.

إيزابيلا خير حديد‏، المعروفة باسم بيلا حديد هي عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني. وتعتبر من أشهر العارضات في الولايات المتحدة والعالم.