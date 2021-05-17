أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول أن السفينة “Asiatic Island” التي رفض العمال في أحد موانئ إيطاليا تحميلها بسبب نقلها السلاح إلى إسرائيل، يملكها نوزاد كالكافان المقرب لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وذكرت صحيفة ABC أن سفينة الشحن ” Asiatic Island” تعود ملكيتها لشركة توركون هولدن التي يترأسها نوزاد كالكافان.

وأضافت الصحيفة أن عمال الميناء العضو في اتحاد نقابات العمال في ميناء ليفورنو الايطالي اعترضوا عندما علموا أنهم سيقومون بتحميل السفينة المتجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بالأسلحة والمتفجرات.

وأعلن الاتحاد أنه لن يسمح بعبور أي سفينة متجهة إلى إسرائيل بما يشمل أيضًا سفينة ” Asiatic Island”.

وأضاف العمال الأعضاء في الاتحاد سينظمون وقفة احتجاجية في ليفورنو احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإجبارهم الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

هذا وتؤكد وثائق الشركة ملكية السفينة لنوزاد كالكافان.