لندن (زمان التركية)ــ أصبح أربعة لاعبين عرب بالأندية الأوروبية، في مرمى الانتقادات بعد أن عبروا عن تضامنهم مع شعب فلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي.

اللاعب المصري في نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني تعرض لموجة من الانتقادات بعد نشره تغريدة على تويتر قال فيها “قلبي وروحي لك يا فلسطين” مع صورة لخريطة فلسطين يتوسطها قبة الصخرة مع العلم الفلسطيني.

لكن على الجانب الآخر، اعتبر مشجعون عرب أن النني يستحق لقب “فخر العرب” الذي كان لصيقا بالنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول.

عقب ذلك تعرض كذلك ثلاثة لاعبين مغاربة في نادي أياكس الهولندي للانتقادات من جماهير النادي بعد نشرهم رسالة تضامن مع الفلسطينيين عبر انستغرام.

واللاعبين وهم نصير مزراوي و أسامة الإدريسي وزكريا لبيض.

ونشر نصير مزراوي، صورة عبر انستجرام لطفل فلسطيني يواجه جنديا إسرائيليا مسلحًا في إشارة إلى المواجهات التي وقعت في حي الشيخ جراح.

وطالب مشجعي النادي الهولندي بالتخلي عن نصير مزراوي واللاعبين العرب الآخرين.

ورغم عدم وجود ما يمنع اللاعب قانونيًا من التعبير عن آراءه السياسية إلى أن الأندية تخشى من تعرضها للخسائر المادية جراء غضب جماهيرها بسبب تباين الآراء.