أنقرة (زمان التركية) – سمحت السلطات في اليونان بدخول الأزواج الأتراك المتزوجين من المواطنين اليونانيين إلى البلاد خلال الشهر الحالي.

أُعلن أن الطلبات الجديدة المتعلقة بالمعابر التي ستتم من بوابة بهتشكوي الحدودية، وهي إحدى البوابات الحدودية البرية بين اليونان وتركيا، قد دخلت حيز التنفيذ.

وذكر أن اللائحة الجديدة بشأن دخول أزواج المواطنين اليونانيين من الجنسية التركية إلى اليونان سارية حتى 24 مايو.

ووفقًا لذلك، سيتم تقديم الطلبات عبر بوابة الحدود بهتشكوي في تراقيا.

وقيل إنه سيتم السماح للأزواج من مواطني جمهورية تركيا بدخول اليونان من خلال تقديم شهادة الزواج أو وثيقة الحالة العائلية التي تم الحصول عليها من السلطات اليونانية عند بوابة الحدود.

وتم الإعلان عن إمكانية الحصول على هذه المستندات المطلوبة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم اختبار “PCR” أو شهادة لقاح تم الحصول عليه قبل 72 ساعة على الاقل لأولئك الذين سيدخلون اليونان، ويجب توفير نسخة مكتوبة من نتيجة اختبار الأجسام المضادة باللغة الإنجليزية لأولئك الذين أصيبوا بمرض فيروس كورونا.