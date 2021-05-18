أنقرة (زمان التركية)- رفعت دعوى قضائية في هولندا ضد أحد البنوك التركية بتهمة غسيل الأموال والاحتيال.

مكتب المحاماة “De Roos and Pen” في هولندا، رفع الدعوى القضائية ضد البنك التركي ومالكه، نيابة عن موظف تركي يعمل في البنك.

ولم تكشف وسائل الإعلام الهولندية عن اسم البنك الخاص ومالكه، إلا أنها أوضحت أن ملياردير تركي يمتلكه بنسبة 100 %.

موقع (Market Watch) الذي يقدم أخبار المال والأعمال، قال إن البنك لديه أكثر من 4 ملايين عميل حول العالم، ولديه 150 فرعا و750 جهاز صراف آلي، ولديه أكثر من 4500 موظف في 11 دولة بما في ذلك هولندا وألمانيا ومالطا ودبي ورومانيا وسويسرا وأوكرانيا والصين.

وتضمنت الدعوى القضائية ضد البنك، اتهامات غسيل أموال وتزوير واحتيال، حيث استخدمت الشركات التي تم تأسيسها في مالطا قروض البنك كواجهة.

وادعى موظف البنك السابق (صاحب الدعوى) أنه تم استخدام البنك كغطاء لسنوات لإخفاء القروض المحفوفة بالمخاطر التي تم الحصول عليها للأنشطة التجارية والعمليات المالية للشركات القابضة ورؤسائها.

وزُعم في التقرير أن نائب رئيس البنك السابق المسؤول عن الشؤون القانونية سيدلي أيضًا بشهادته أمام المدعي العام في أمستردام بشأن الجرائم التي ارتكبها البنك.

يأتي ذلك بينما لاتزال قضية بنك خلق الحكومي التركي المتهم بغسيل الأموال لصالح إيران منظورة أمام القضاء الأمريكي.