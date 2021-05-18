أنقرة (زمان التركية) – تخلى نادي ليفربول الإنجليزي عن مخطط شراء لاعب فريق نادي شالكه الألماني، التركي أوزان كاباك.

ويلعب أوزان كاباك حاليا في صفوف النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة ذا صان الإنجليزية أن النادي الإنجليزي، الذي لم ينجح في قنص بطولة الدوري الإنجليزي ويعاني من مشاكل مادية، تراجع عن شراء كاباك الذي طالب نادي شالكه الألماني للتخلي عنه الحصول على مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.

أضافت الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيعطي الأولوية في موسم الانتقالات إلى حارس المرمى الاحتياطي أدريان.

هذا وشارك كاباك في 13 مباراة مع نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن نادي شالكه الألماني هبط للدرجة الثانية بالدوري الألماني بعد 33 عاما.