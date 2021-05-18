أنقرة (زمان التركية) – سجلت موازنة تركيا عجزًا بقيمة 16.9 مليار ليرة، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بينما بلغ فائض الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 5.9 مليار ليرة.

وتشير إحصاءات الموازنة إلى تراجع العجز، حيث كان يقدر خلال الشهر نفسه من العام الماضي بـ 43.2 مليار ليرة.

وخلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان هذا العام سجلت الموازنة فائضا بقيمة 5.9 مليار ليرة.

وشهد الشهر الماضي ارتفاع عائدات الضرائب بنحو 55 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لترتفع من 49.1 مليار ليرة إلى 76.3 مليار ليرة، كما ارتفعت عائدات الموازنة العامة بنحو 44 في المئة لترتفع من 65.2 مليار ليرة إلى 93.8 مليار ليرة.

وخلال الفترة نفسها سجلت النفقات زيادة محدودة لترتفع من 108.4 مليار ليرة إلى 110.7 مليار ليرة.

هذا وشهدت الفترة عينها ارتفاعا في نفقات الفائدة لترتفع من 17 مليار ليرة إلى 18.6 مليار ليرة.

وكان معدل التضخم النقدي في تركيا سجل رقمًا قياسيًا جديدا ببلوغه 17.14 في المائة على أساس سنوي.