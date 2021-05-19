أنقرة (زمان التركية)- زعم البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، باريش ياركاداش، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقى بوزير داخليه، سليمان صويلو، لبحث أزمة زعيم المافيا سادات بكر.

وأوضح ياركاداش أن لقاء أردوغان وصويلو استمر قرابة ساعة ونصف في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف البرلماني السابق أن أردوغان سيدلي غدًا ببيانا يدعم خلاله سليمان صويلو، ضد مزاعم بكر.

وتابع ياركاداش: “بالطبع، لم أستطع معرفة الكثير من التفاصيل، لكن المعلومات التي حصلت عليها هي كالتالي: قدم سليمان صويلو شكوى جنائية ضد سادات بكر في صباح اليوم التالي بعد اجتماعه مع أردوغان.

وذكر ياركاداش أن هناك ليالي بلا نوم تنتظر حزب العدالة والتنمية بسبب سادات بكر، وسلسلة الفيديوهات التي سيواصل نشرها.

يذكر أن سادات بكر، كان قد وصف صويلو بزعيم تنظيم إجرامي خانعًا لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.

وقال بكر إن سليمان صويلو هو من أبلغه بالعملية الأمنية المعدة ضده ورجاله في تركيا ليتمكن من الهروب إلى خارج البلاد.

وكان سادات بكر استنكر وصف وزير الداخلية له بزعيم التنظيم الإجرامي، متسائلا كيف فعل ذلك بينما وفر له في السابق الحماية الامنية للحفاظ على حياته.