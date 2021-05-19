أنقرة (زمان التركية)- حسم فريق بشكتاش التركي لكرة القدم الفوز بكأس تركيا، ليضاف لسلسلة انتصاراته بعد تتويجه ببطولة الدوري التركي الممتاز.

بشكتاش تمكن من هزيمة نظيره أنطاليا سبور بهدفين مقابل لا شئ في بطولة نهائي كأس تركيا، ليتم تتويجه بالبطولة.

وأحرز هدفي بشكتاش جوزيف دي سوزا في الدقيقة 3، وفالنتين روزر في الدقيقة 30.

واستحق بشكتاش الكأس بعد فوزه على فنربخشة وطرابزون سبور ودمير جروب سيفاسبور.

وبعد فوز بشكتاش على أنطاليا سبور في نهائي كأس تركيا، حمل الفريق الكأس إلى متحفه.

وبهذه النتيجة تأهل بشكتاش للمنافسة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.