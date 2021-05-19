أنقرة (زمان التركية) – أصبحت مقاطع الفيديو الأسبوعية لزعيم المافيا التركية، سادات بكر، التي تتضمن هجوما على قيادات في تركيا محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

لفتت مقاطع الفيديو الخاصة ببكر، انتباه صحيفة نيويورك تايمز، إحدى الامريكية فضلا عن صحيفة “لوموند” الفرنسية.

كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي انخفضت شعبيته في استطلاعات الرأي بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا19، يبدو أنه “متضرر بشكل غير عادي” هذه الأيام، والآن يواجه فضيحة “ستجلب نهاية حقبة “حسب البعض، تتفرع بشكل متزايد.

وأوضحت الصحيفة أن ملايين الأشخاص لجأوا إلى موقع يوتيوب للاستماع إلى المزاعم الحارقة لزعيم الجريمة المنظمة المدان، والذي لا يزال في المنفى.

من جهة أخرى، غطت صحيفة “لوموند”، إحدى أهم الصحف الفرنسية، تصريحات بكر، التي شاهدها قرابة 20 مليون شخص.

مقال “لوموند” الذي جاء تحت عنوان “أسرار زعيم مافيا تسببت في اضطرابات في تركيا” جاء فيه:

“كل أسبوع، يتحدث سادات بكر عن علاقاته السابقة مع ممثلين رفيعي المستوى بالدولة التركية على موقع يوتيوب. هذه الاكتشافات التي يتم متابعتها على نطاق واسع تسبب عدم ارتياح بين صفوف حزب العدالة والتنمية. مقاطع الفيديو الأسبوعية على YouTube لرئيس المافيا هي أكثر تسلية من المسلسل التلفزيوني ، وتكشف عن المشاعر في تركيا”.

اضاف تقرير الصحيفة “كسر رجل العصابات البالغ من العمر 50 عامًا، والذي تم سجنه عدة مرات بتهمة الاحتيال والقتل والجريمة المنظمة، الرتابة من خلال الكشف عن علاقاته القذرة مع أعلى ممثلي الدولة التركية.

وهاجم سادات بكر في تصريحاته وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار.