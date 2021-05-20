أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، الرئيس رجب أردوغان، بالوفاء بما تعهد به قبل ست سنوات.

وأعاد باباجان نشر تغريدة لأردوغان بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2014 أثناء توليه رئاسة الوزراء، ذكر خلالها أردوغان أنه لم ولن يتشارك إرادة حكم تركيا مع أي ظالم ولا أي تشكيل عصابي.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة باقالة سليمان صويلو من منصبه وزير للداخلية وذلك عقب تأكيد زعيم التشكيل الإجرامي، سادات بكر، أنه كان يتعامل معه.

باباجان شارك هذه التغريدة على تويتر وعلّق عليها، قائلا: “طالما الأمر هكذا فأدعوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ومنذ أكثر من أسبوعين ينشر سادات بكر الذي فر إلى الإمارات تصريحات عبر يوتيوب يستهدف خلالها عددا من الشخصيات البارزة، بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار.

واستهدف سادات بكر الذي كان مدافعا عن حكومة الرئيس رجب أردوغان، وزير الداخلية سليمان صويلو ووصفه بزعيم تنظيم إجرامي خانع لممارسات الرأي العام والحزب الحاكم، ليتجه بعد ذلك إلى الكشف عن الامتيازات التي وفرها له صويلو في الفترة السابقة.

هجوم سادات بكر على صويلو يأتي بعدما وصفه الأخير بأنه زعيم تنظيم إجرامي، حيث استنكر سادات بكر هذا الوصف مشيرا إلى أنه كان هناك تعامل دائم مع وزير الداخلية الذي وفر له الحماية الأمنية في بعض الأحيان.