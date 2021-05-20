أنقرة (زمان التركية) – فجر زعيم المافيا التركي، سادات بكر، فضيحة جديدة خلال الفيديو السادس ضمن سلسلة مقاطع الفيديو التي خصصها لشن هجوم على قيادات في الدولة بعد استهداف رجاله في حملات أمنية واتهامه بقيادة تنظيم إجرامي.

سادات بكر زعم أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يراقب ويتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.

بكر قال إن قالين نشر تغريدات على تويتر، لإعلان دعمه لسليمان صويلو، ولكنه هل يعلم أن صويلو نفسه يتنصت عليه؟

وتابع بكر: “يقولون إن هناك شرف الدولة، وأقول أنا إن هناك رجال الدولة بالفعل. هل تعلمون أيها الناس أن صويلو يتنصت على إبراهيم قالين؟ لتكن هذه هي قنبلة اليوم”.

كما أشار بكر إلى أنه أيضا يتم التنصت على مدير مكتب الرئيس، حسن دوغان، متسائلا: أي نوع من الرجال يكون سليمان صويلو يا ترى؟

وأكد بكر أن قادة العدالة والتنمية يمكنهم خداع أعضاء حزبهم، لكنهم لا يستطيعون خداعه هو، فهو لا تنطوي عليه ألاعيبه، على حد تعبيره.