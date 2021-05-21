القدس (زمان التركية) – اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صحن قبة الصخرة وشرعوا باطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة وأثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن مئات الأشخاص قاموا برمي الحجارة على أفرادها داخل باحات المسجد فردت بتفريقهم.

يأتي ذلك، تزامنا مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي وفي قلقيلية.

وأسفرت المواجهات مع القوات الإسرائيلية عن إصابة 38 شخصا في بيت لحم وكفر قدوم شرق قلقيلة.