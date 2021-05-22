أنقرة (زمان التركية)ــ أوقفت السلطات في تركيا 35 شخصًا، قالت إنهم ينتمون إلى حركة الخدمة، وأغلبهم مفصولون من العمل يسافرون إلى الخارج.

وفي وقت لاحق تم الإفراج عن 15 من المشتبه بهم بشرط الرقابة القضائية، وسجن 15 آخرين في مانيسا وبالكسير بعد عرضهم على النيابة، فيما تم تبرئة ثلاثة من المشتبه بهم.

وقالت السلطات إنه بعد عمليات أمنية أمس في إزمير، تم اعتقال 35 من المشتبه بهم البالغ عددهم 39، بمن فيهم عسكريون مطرودين من الجيش وأطباء ومعلمين فصلوا من عملهم.

وتم الاستناد في أدلة الاتهام إلى أن “بعض المشتبه بهم كانوا يسافرون مع عائلاتهم إلى الخارج، بينما كان آخرون يستعدون للسفر في مجموعات”..

وعقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد حركة الخدمة، ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي “فتح الله كولن” ومؤيديها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين دون أى دليل إدانة قانوني، حتى تجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم في ثلاثة أعوام نصف مليون مواطن.