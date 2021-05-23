أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي السابق والمعتقل حاليا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن حزب العدالة والتنمية أصبح مرة أخرى مصارعًا زائفًا في حلبة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن النتائج السلبية للسياسة الخارجية، تدفع الرئيس رجب أردوغان حاليا إلى تقديم التنازلات.

وأوضح جرجرلي أوغلو خلال مقال له نشره موقع “يورونيوز” الإخباري، أن حكومة الرئيس رجب أردوغان تنهض حاليا لتكون مصارعا كاذبا عن القضية الفلسطينية، ولكنها لن تتمكن من فعل أي شيء.

وتابع جرجرلي أوغلو: “حكومة في وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي سيء في الداخل والخارج وتلعق بصاقها. ليس لديها ما تفعله سوى إنتاج شعارات عن فلسطين لإنقاذ السياسة الداخلية”.

تحدث جرجرلي أوغلو عن فشل حزب العدالة والتنمية في السياسة الخارجية، حيث أشار إلى أن هذا الحزب شارك في وظائف أكبر من حجمه، حيث تجاهل أن الإخوان المسلمين لم يكونوا مستعدين بعد للسياسة، فالحزب التركي وجماعة الإخوان، حلموا بعيدا عن الواقع.

وأضاف جرجرلي أوغلو أنه نتيجة سياسات العدالة والتنمية، جعلت تركيا تخسر علاقتها بالدول العربية، وأشار إلى أنه بعد سنوات من الشعور بالإهانة يحاول أردوغان أن يذهب ويصنع سلاما مع مصر والسعودية.

كما ذكر جرجرلي أوغلو أن أردوغان أيضا قبل بسياسات روسيا في سوريا، وخضع لها بشكل كامل، قائلا له: “ألعق بصاقك لإصلاح العلاقة”.