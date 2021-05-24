أنقرة (زمان التركية) – لقى 21 رياضيًا مصرعهم أثناء ماراثون جبلي في شمال غرب الصين.

و بشكل مفاجئ ضربت الرياح الشديدة والأمطار المتجمدة المنطقة حيث عقد السباق.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أعمال الإنقاذ استمرت طوال الليل وشارك بها أكثر من 700 من عناصر الدفاع المدني وأسفرت عن إنقاذ 151 متسابقا من بين 172.

وأعلنت وكالات الأنباء الصينية أن 21 مشاركا في الماراثون لقوا حتفهم نتيجة الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة ومشاكل بدنية.

وانطلق سباق الركض مسافة 100 كيلومتر يوم السبت في المنطقة السياحية بالغابات الحجرية المحيطة بالنهر الأصفر في منطقة جانسو، حيث تم عقد السباق بين الجبال الواقعة على ارتفاع 3 آلاف متر.

وسبق عقد هذا السباق أربع مرات غير أنها المرة الأولى التي يشهد أجواء شديدة البرودة. وانسحب بعض المتسابقين بسبب البرود الشديدة التي شعروا بها خلال الكيلومتر الرابع والعشرين والسادس والثلاثين على ارتفاع ارتفاعها 1000 متر حيث الجزء الأصعب من السباق.

وقام المتسابقون الآخرون الذين تجاوزا هذا الجزء وتأثروا لاحقا بالبرودة الشديدة بالاحتماء بالتجاويف الجبلية واستدعاء المساعدة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عدد كبير من المتسابقين، غير أن الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة أودى بحياة 21 متسابقا.

وتبين أن الغالبية العظمى من المتسابقين الذين أنقذتهم فرق الإنقاذ من التجاويف الجبلية لا يرتدون ملابس تتوافق مع الأجواء المناخية.

هذا وعقد رئيس بلدية بايين، التي نظم بها السباق، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد اعتذر خلاله عن الواقعة وتقدم بالتعازي لأسر الضحايا.