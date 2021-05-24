أنقرة (زمان التركية) – تحولت تصريحات بن علي يلدرم رئيس وزراء تركيا الأسبق للدفاع عن نجله أركان يلدرم، بعد اتهام زعيم المافيا له بالتورط في تجارة المخدرات، إلى محط انتقاد وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا خلال فترة قصيرة.

وكان سادات بكر زعم في مقطع فيديو نشره مؤخرًا عبر قناته بموقع يوتيوب أن أركان يلدرم كان قد توجه إلى فنزويلا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لاعتمادها كمصدر جديد للمخدرات.

وعلى خلفية اتهامات سادات بكر هذه أدلى بن علي يلدرم بتصريح لوسائل الإعلام مفيدا أن نجله توجه إلى فنزويلا وبحوزته عدد من المستلزمات لمواجهة وباء كورونا، كالأقنعة ومعدات الاختبار لتوزيعها على المحتاجين بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.

غير أن الفترة التي شهدت زيارة أركان يلدرم إلى فنزويلا كانت إصابات كورونا فيها طفيفة.

وردا على تصريحات بن علي يلدرم نشر البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة العدل بالبرلمان، ألباي أنتمان، تغريدة ملفتة ذكر خلالها أن الفترة التي شهدت زيادة أركان يلدرم كانت إصابات كورونا في فنزويلا تبلغ 300 إصابة فقط.

وأوضح أنتمان أن ذلك الوقت الذي كانت فيه الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا تتجاوز الثلاثين ألف إصابة، وأضاف قائلا: “لا تسخروا بعقول المواطنين”.

وقال سادات بكر في مقطع الفيديو: “أتعرفون من ذهب إلى فنزويلا لتوفير مصدر جديد للمخدرات؟ إنه أركان يلدرم نجل بن علي يلدرم. مكث هناك 4 أيام خلال شهر يناير/ كانون الثاني وأربعة أيام أخرى في فبراير/ شباط. الأمر يتم عبر ميناء كاراكاس وهو أضخم ميناء في فنزويلا”.