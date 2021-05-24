أنقرة (زمان التركية) – تساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، عن سبب عدم تعليق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الفضائح التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر.

وأوضح كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة، أن أردوغان يقف صامتا حيال التصريحات التي تصد عن سادات بكر وتهز الرأي العام، ولا يتكلم إطلاقا.

واستهدف سادات بكر في عدد من مقاطع الفيديو يبثها من منفاه في دبي، عددا من رموز الدولة، كما تحدث عن تورط شخصيات بارزة في تجارة المخدرات.

وتابع كيليتشدار أوغلو: “يبدو الأمر كما لو أن أردوغان لا يحكم هذا البلد على الإطلاق. أين هذا الرجل؟ تم العثور على مخدرات في ميناء ازميت بميناء مرسين ولم يتم رفع دعوى قضائية. وهذا يعني أن هؤلاء الفاعلين في العالم السفلي اشتروا السياسيين”.

وبدأ سادات بكر قبل أسابيع الهجوم على عدد من رموز الدولة بينهم وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار، بعد حملة أمنية انطلقت في أبريل الماضي ضد رجاله.

وفي سياق منفصل، أكد كيليتشدار أوغلو أن حزبه ليس متحالفا مع حزب الشعوب الديمقراطي، موضحا أن تحالف الأمة يضم الحزب الديمقراطي، حزب السعادة، حزب الخير.

كيليجدار أوغلو ذكر أن الرئيس أردوغان يخافه بشدة، وقال: “تأكدوا من أنه يخاف مني. إنه يخاف من الحقيقة وأنا أقول الحقيقة…”.