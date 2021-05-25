أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإجراء محادثات اليوم الثلاثاء مع حوالي 20 من مديري الشركات الأمريكية.

وسينظم الاجتماع عبر الفيديو من قبل غرفة التجارة الأمريكية، واتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا، ومكتب الاستثمار الرئاسي.

وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع الذي سيعقد قبل اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن وأردوغان، وجهاً لوجه في قمة الناتو في 14 يونيو، هو قياس لنبض الشركات الأمريكية.

كما أكد أحد المصادر أن أنقرة تريد من خلال هذه الاجتماعات، إرسال رسالة إلى المشاركين المحليين والأجانب بأن تركيا شريك مهم.

ومن بين المشاركين في الاجتماع شركات أمريكية كبيرة مثل Microsoft و Netflix.

ومن المقرر أن أردوغان، الذي سيلقي كلمة في الاجتماع، سيرد لاحقًا على أسئلة الشركات.

واليوم أقال الرئيس التركي رجب أردوغان، نائب رئيس البنك المركزي أوزهان أوزباش وعين البروفيسور سميح تومين بدلا منه، في ظل تسليط تقارير دولية الضوء على زيادة سطوة الرئيس رجب أردوغان على البنك المركزي في تركيا، ومخاوف المستثمرين جراء ذلك.