أنقرة (زمان التركية)ــ أقال الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البنك المركزي أوزهان أوزباش.

وبموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، تم إقالة نائب رئيس البنك المركزي عثمان أوزباش.

القرار الذي يحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، نص على فصل أوزباش “وفقًا للمادة 35 الإضافية من المرسوم بقانون رقم 375 والمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 3”. وتم تعين الأستاذ الدكتور سميح تومين بدلا منه.

شهد البنك المركزي تغيرات متكررة مؤخرًا. ففي مارس، أقيل محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، وتم تعيين شهاب كافجي مكانه، وفي أواخر مارس أيضا أقيل مراد جيتينكايا أحد النواب الأربعة لمحافظ البنك المركزي، وحل محله مصطفى دومان.

وتسلط تقارير دولية الضوء على زيادة سطوة الرئيس رجب أردوغان على البنك المركزي في تركيا، ومخاوف المستثمرين جراء ذلك.