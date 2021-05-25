أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 12 من بينهم عسكريون عاملون بالجيش والبقية مفصولين من الخدمة.

وأصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بنيابة إسطنبول قرارات اعتقال بحق 16 من بينهم عسكريون عاملون وآخرون مفصولون وطلاب عسكريون بتهمة إجراء اتصالات باستخدام هواتف عامة أو خطوط ثابتة، والصلة بحركة الخدمة.

وعلى خلفية القرار شنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول حملة أمنية في 9 ولايات مركزها إسطنبول أسفرت عن اعتقال 12 من بينهم ضباط برتبة ملازم وضباط صف وطلاب عسكريي سابقين.

وتلاحق قوات الأمن أربعة آخرين هاربين.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.