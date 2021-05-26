أنقرة (زمان التركية) – ظل البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تونال، يكرر سؤال “من السياسي الذي يحصل شهريا على 10 آلاف دولار من المافيا؟” خلال كلمته في البرلمان لنحو 16 مرة لمدة دقيقة واحدة، ليحظى بعدها بتصفيق حار من نواب المعارضة.

وكان وزير الداخلية زعم خلال لقاء تلفزيوني هذا الأسبوع أن أحد البرلمانيين يحصل من المافيا، على 10 آلاف دولار شهريا، بينما كان يدافع عن نفسه تجاه اتهامات زعيم المافيا سادات بكر له بالتورط في تجارة المخدرات.

تصريحات وزير الداخلية اعتبرها محللون محاولة لجعل الرئيس رجب أردوغان يشعر بالقلق ودفعه لعدم التفكير في إقالة صويلو من منصبه استجابة لمطالب المعارضة، مشيرين إلى أن “السياسي” المقصود هو متين كولونك المساعد الوثيق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والموكل بالشبكات السرية التركية في أوروبا.

وكانت مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري قد تقدمت مؤخرا بطلب إلى رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، للتحقيق في هذه الادعاءات.

وبدأ زعيم المافيا المقيم حاليا في دبي، الهجوم على سليمان صويلو وزير الداخلية، ومحمد آغار وزير الداخلية الأسبق عقب الحملة الأمنية التي انطلقت في أبريل الماضي ضد رجاله.