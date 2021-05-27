أنقرة (زمان التركية) – وقعت شركة الأدوية التركية (Türk İlaç) اتفاقية لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد الروسي “كوفيفاك” داخل تركيا.

وكشفت شركة الأدوية التركية في بيانها إلى منصة الإفصاح العام أن اللقاءات التي أجريت في روسيا من أجل لقاح “كوفيفاك” أسفرت عن توقيع اتفاقية مع معهد البحوث الدولي للأنظمة المتقدمة تتضمن البنود الأساسية للاتفاق النهائي الذي سيتم إبرامه من أجل إنتاج لقاحه داخل تركيا وترخيصه وتوزيعه.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد قامت بتطوير لقاحي كوفيفاك وابيفاك كورونا بعد كشفها عن لقاح سبوتنيك في.

حصول لقاح سبوتنيك في على الموافقة العاجلة

وكانت السلطات التركية قد منحت موافقة عاجلة لاستخدام لقاح سبوتنيك في وتم إبرام اتفاقية بين تركيا وروسيا لإنتاجه داخل تركيا.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان مكتوب أن شركة Viscoran للصناعات الدوائية التركية تجرى أعمال لتوطين صناعة اللقاح داخل تركيا وأنها تهدف لإنتاج اللقاح داخل العديد من المرافق خلال الأشهر القادمة.

هذا وستتعاون الشركة في إقامة شراكات مع شركات الصناعات الدوائية التركية الأخرى.