القاهرة (زمان التركية) – (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

بقلوب مؤمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، تتقدم أسرة تحرير صحيفة زمان التركية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الأستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، في وفاة زوجها الأستاذ المهندس هشام المهيلمي، والد كل من البطلة الأوليمبية في السباحة مي المهيلمي، والأستاذة مروة المهيلمي، حيث وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021.

وأسرة زمان إذ تتقدم بهذه المواساة تسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب ذويه وأهله وأن يلهمهم الصبر والسلوان.