أنقرة (زمان التركية) – أكدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، مساء أمس الخميس، أن عدم رد النظام التركي على تصريحات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، دليل على صحتها.

وانتقدت أكشينار صمت وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في الفترة من 17-25 مايو عن اتهام ابنه في قضية رشوة وفساد مشيرة إلي أن ذلك وصمة عار عليه.

وأضافت أنه «إذا لم يطلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المدعين العموميين التحقيق في الوقائع، وإذا لم يتنح صويلو من منصبه سواء بمحض إرادته أو بإرادة أردوغان، فستثبت صحة الاتهامات».

وعبر رسائل فيديو تخصه، تسبب زعيم المافيا سادات بكر في ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وهناك سبعة مقاطع فيديو له على شبكة “يوتيوب”، انتشر كل واحد منها على نطاق واسع وتصدر عناوين الصحف في تركيا منذ ذلك الحين.

ووجه سادات بكر في رسائله اتهامات شنيعة لسياسيين معروفين من الحزب الحاكم، زاعما أنهم متورطون في القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة والعديد من الأنشطة الإجرامية الأخرى. وفي الوقت نفسه، وفقا لبكر، قامت الحكومة التركية بحمايته من الملاحقة الجنائية لسنوات؛ لدرجة أن الحكومة نفسها وفرت له الحماية الشرطية.