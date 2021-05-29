القاهرة (زمان التركية) – يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً يوم 8 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية.

وأوضح السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوي وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.