إسطنبول (زمان التركية) – اعترضت الشرطة التركية بشارع استقلال الشهير في إسطنبول شابين رفعا لافتة ضد عصابات المافيا.

وبعد ثوانٍ من رفعهما لافته كتب عليها “سنهدم نظام المافيا، وسنسترد ما سرقتموه منا”، بادرت الشرطة لاعتقال الشابين على الفور.

المتواجدون في شارع استقلال عبروا عن تقديرهم لشجاعة الشابين من خلال التصفيق الحار لهما، بينما كانت الشرطة قد أحكمت قبضتها عليهما.

وتسببت تصريحات زعيم المافيا التركي سادات بكر بحالة من الجدل في تركيا، إذ جددت لدى المواطنين الاعتقاد بأن هناك تعاملا بين السلطات والمافيا.

دراسة أجرتها شركة (Yöneylem) التركية كشفت أن 52 بالمئة من الأتراك يعتقدون بصحة الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا لكبار المسؤولين بالتورط في تجارة المخدرات والأسلحة ووقائع اغتيال المعارضين.

كما أن هناك استطلاعات رأي تكشف أن قاعدة أردوغان، بما فيهم قادة من حزب العدالة والتنمية، مستاؤون من طريقة تعامل أردوغان مع الفضائح التي يكشف عنها زعيم المافيا سادات بكر.