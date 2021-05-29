أنقرة (زمان التركية) – تقرر تصفية أصول صندوقين أمريكيين يمتلكان 650 مليار دولار في تركيا، وفق صحيفة دنيا الاقتصادية.

الكاتب التركي، كريم أولكار، تحدث في مقال له عن أن الأزمة الاقتصادية تتزايد في تركيا تدريجياً مع آثار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، ذكر أولكار أن بعض المستثمرين الأجانب في تركيا قرروا الانسحاب نتيجة ضغوط الشتات الأرمني.

وأشار أولكار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على أن تقوم الصناديق، التي تسمى نظام تقاعد الموظفين العامين في كاليفورنيا (CalPERS) ونظام تقاعد الموظفين العامين في كاليفورنيا (CalSTRS)، والتي تمتلك 650 مليار دولار(تقريبا يساوي اقتصاد تركيا) بسحب أصولهما من تركيا.

وأكد أولكار أن قرار الانسحاب من تركيا، وافق عليه جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ 36 الذين شاركوا في التصويت على هذا القرار، فلم يكن هناك صوت واحد لصالح تركيا.

وتابع أولكار: “باختصار، اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على أن كلا الصندوقين يجب أن يخرجا من تركيا دون أي خسائر”.

وأكد الكاتب التركي على أن الأموال العامة للأسف، لا تستثمر فقط في البلدان التي تقدم فرصًا وتزيد من الأرباح، بل في البلدان التي تتوفر فيها عدالة، هيكل اجتماعي، تعليم، سلامة الدولة، سلام المجتمع.

وأشار أولكار إلى أنه لسوء الحظ، صورة تركيا ليست جيدة في الصحافة الأجنبية. أصبحت الخطابات بين القادة السياسيين، واللغة المستخدمة، وانعدام الثقة المتزايد في العدالة والمؤسسات، واجهة لتركيا.