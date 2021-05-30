أنقرة (زمان التركية) – منح القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، لطيف جيم باران، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف “أتاتورك الثاني”.

باران العضو المؤسس بحزب العدالة والتنمية قال “لا تخطئوا في التشبيه، الرئيس هو أتاتورك الثاني” في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.

وخلال مشاركته في برنامج على القناة 42 التلفزيونية، قال لطيف جيم باران “إذا لم يكن هناك أردوغان اليوم، فقد تكون تركيا في مأزق”.

باران قال إن تركيا يجب أن تكون مستعدة لحرب كبرى.

القيادي في الحزب الحاكم صرح قائلا: “علينا أن نستعد لحرب كبيرة حقًا. الأحداث في غزة، الحشد الأمريكي في زانثي ، كريت، رومانيا؛ إرسال اليونان حاملات طائرات فرنسية فيما يتعلق بالجزر، العديد من المعدات الحربية التي حصلت عليها اليونان مؤخرًا، والعمليات الاستخباراتية في الإمارات، حملات استخباراتية داخل تركيا، اضطرابات … عندما نقيم كل هذه، أرى رجلاً سيعارضها جميعًا، ويجعل هذه المنظمة صلبة ويقويها لمدة 20 عامًا. كمواطن لا أرى إلا الرئيس، أنا لا أثق بالآخرين..”

وأضاف القيادي في العدالة والتنمية أن هناك دائما انقلابات طموحة في تركيا، ولكن لا شيء يحدث بفضل الله. هذه الأمة أظهرت ذلك في 15 يوليو.

باران اعتبر أنه لا يجد أي سياسي آخر يمكنه أن يحكم تركيا ويدافع عن البلاد غير أردوغان، وقال “أعاد الرئيس بقيادته تأسيس تركيا. لا تخطئ في التشبيه، الرئيس هو أتاتورك الثاني. أعتقد أن تركيا كانت ستمر بعزلة، وأيام سيئة للغاية بدون تصميمه. يجب على جميع قادة المستقبل أو الرجال الذين سيصنعون السياسة أن يرتقوا إلى هذا المستوى. حطم أردوغان الرقم القياسي.. نحن بحاجة الى رجال بنفس مستواه أو يسمو فوقه “.