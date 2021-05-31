أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن 75 بالمائة من الناخبين يصدقون الإدعاءات التي أطلقها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، بخصوص عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، خلال الفترة من 23 مايو وحتى 28 مايو الجاري، بمشاركة 2480 شخصًا في 27 مقاطعة ومنطقة بأسلوب المقابلة وجهًا لوجه.

تم تقسيم المشاركين إلى قسمين هما ناخبو “تحالف الشعب” الحاكم و “تحالف الأمة” المعارض.

كمال أوزكيراز، رئيس مؤسسة أوراسيا، كشف نتائج الاستطلاع الذي ركز حول مدى تأثير مقاطع الفيديو التي نشرها على مدار شهر زعيم الجريمة سيدات بكر في المجتمع.

وحول سؤال “هل شاهدت مقاطع فيديو سادات بكر؟” أجاب 35.2 بالمائة من الناخبين الذين صوتوا لتحالف الشعب “نعم، شاهدتهم جميعًا” وأجاب 40.1 بالمائة “نعم، شاهدت بعضهم”.

فيما قال 38.9٪ من ناخبي المعارضة إنهم شاهدوا جميع مقاطع الفيديو، بينما شاهد 50.9٪ بعضها.

وحول سؤال “هل تعتقد أن ما قاله سادات بكر صحيح؟” أجاب 22.5٪ من ناخبي التحالف الحاكم بـ “أعتقد كلها صحيحة”، فيما وصلت هذه النسبة إلى 78.2٪ بين ناخبي المعارضة.

وقال 23.7٪ من ناخبي تحالف الشعب الحاكم “أعتقد أن أغلبها صحيح”، بينما كانت هذه النسبة 8.6٪ ناخبي تحالف الأمة.

فسر أوزكيراز هذه النتيجة على أن 75 بالمائة من الناخبين يصدق ادعاءات سادات بكر.

وحول سؤال “هل يجب على السياسيين والإداريين النستهدفين من قبل سادات بيكر أن يستقيلوا؟”، قال 70.9٪ من ناخبي المعارضة “نعم” إجابة على السؤال، بينما قال 25.6٪ ​​منهم “نعم، يجب وقفهم عن العما حتى يتم تبرئتهم”.

وقال 15.6 في المائة من ناخبي تحالف الشعب الحاكم “أعتقد أنهم مذنبون، نعم يجب عليهم الاستقالة”، وقال 21.3 في المائة “نعم، يجب عليهم ترك مناصبهم حتى تبرئتهم”.

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أما بالنسبة لمسألة “تصريحات بكر أو صويلو أكثر إقناعًا”، فقد ظل معدل أولئك الذين وجدوا سليمان صويلو مقنعًا عند 25.5 بالمائة من الناخبين الحاكمين، بينما كانت نسبة أولئك الذين وجدوا أن سادات بكر موثوقًا بها كانت 35.2 بالمائة.

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