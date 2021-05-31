أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاعات رأي حديثة أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش المنتميان للمعارضة، تفوقا على الرئيس رجب أردوغان، وحصلا على دعم شعبي أكبر من الرئيس.

رئيس مؤسسة أوراسيا للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، كمال أوزكيراز، أجرى تحليلًا لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة.

وذكر كمال أوزكيراز أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، خسر بفارق كبير أمام كل من رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، في استطلاعات الرأي الستة التي تفترض مشاركتهما بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاءت نتائج استطلاعات الرأي التي تناولها أوزكيراز بدون توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد على النحو التالي:

استطلاع رأي إسطنبول إيكونومي (İstanbul ekonomi)

– أردوغان: 39.9 في المئة/ إمام أوغلو: 51.4 في المئة

– أردوغان: 38.1 في المئة / يافاش: 52.5 في المئة

استطلاع رأي أكسوي (Aksoy)

– أردوغان: 36 في المئة/ إمام أوغلو: 45.5 في المئة

– أردوغان: 35.7 في المئة/ يافاش: 47.9 في المئة

استطلاع رأي شركة يونايلم (Yöneylem)

– أردوغان: 40.3 في المئة/ إمام أوغلو: 42.9 في المئة

– أردوغان: 38.9 في المئة/ يافاش: 46.5 في المئة

استطلاع رأي متروبول (Metropol)

– أردوغان: 38.8 في المئة/ إمام أوغلو: 49.7 في المئة

– أردوغان: 37.5 في المئة/ يافاش: 49.4 في المئة

استطلاع رأي أوراسيا (Avrasya)

– أردوغان: 32.1 في المئة/ إمام أوغلو: 47.5 في المئة

– أردوغان: 30.9 في المئة/ يافاش: 52.5 في المئة

أوزكيراز قال : “تحدثت عن 6 استطلاعات للرأي، لكنني نشرت 5 منها فقط نظرا لأن نتائج الاستطلاع الآخر -لمؤسسته- متقاربة بشدة” مع نتائج الاستطلاع السادس وهو لمؤسسته أيضا.

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