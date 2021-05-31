أنقرة (زمان التركية) – حصد فريق نادي أنادولو إيفس التركي بطولة “السوبر الأوروبي” لكرة السلة بعد فوزه على منافسه نادي برشلونة في النهائي الرباعي محرزا 86 هدفا مقابل 81 هدفا.

وأصبح المدير الفني لنادي أناضولو إيفس، أرجين أتامان، أول مدير فني تركي يفوز بالبطولة.

وتعد هذه البطولة الأوروبية الرابعة التي يفوز بها أتامان خلال مسيرته الرياضية وذلك بعد فوزه بكأس أوروبا لكرة السلة وكأس سابورتا لكرة السلة وبطولة FIBA EuroChallenge.

وفاز أتامان بأول بطولة أوروبية في مسيرته كمدير فني أثناء توليه قيادة نادي مونتي باشي سيينا الإيطالي، فخلال موسم 2001 -2002 فاز أتامان بكأس سابورتا بفوز النادي الإيطالي على منافسه نادي بالمسا فالنسيا الإسباني بـ81 نقطة مقابل 71 نقطة.

وخلال موسم 2011 -2012 حصد المدير الفني الناجح بطولة FIBA EuroChallenge برفقة نادي بشكتاش بعد فوزه على نادي إيلان شالونو الفرنسي ب 91 نقطة مقابل 86 نقطة.

وفي عام 2016 فاز أتامان بكأس أوروبا مع نادي غلطة سراي وذلك بعد فوزه على نادي ستراسبورغ الفرنسي بفارق قياسي بلغ 78 نقطة مقابل 67 نقطة خلال المباراة التي أقيمت بمدينة إسطنبول.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها نادي تركي ببطولة السوبر الأوروبي لكرة السلة، ففي عام 2017 فاز نادي فنربخشة بالبطولة الرباعية التي أقيمت بصالة سنان أردم الرياضية في مدينة إسطنبول.

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