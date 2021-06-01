أنقرة (زمان التركية) – تبين أن الشرطة التركية شنت مجددا حملات أمنية في مدينتي إسطنبول وشانق قلعة ضد رجال زعيم المافيا التركي سادات بكر.

يوم الجمعة الماضي شنت فرق مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية أمن إسطنبول حملات أمنية متزامنة في إسطنبول وشانق قلعة ضد 28 مشتبها بهم ممن لم يتم القبض عليهم خلال الحملة الأمنية في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، حيث صدر وقتها قرار باعتقال 63 شخصا ينتمون للتنظيم الإجرامي الذي يترأسه سادات بكر.

وعقب الحملة الأمنية ضد رجال زعيم المافيا، بث سادات بكر، مقاطع فيديو مصورة عبر يوتيوب فضح خلالها تورط عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في جرائم تجارة المخدرات والسلاح والاغتيال.

وأسفرت الحملة الأمنية الأخيرة عن اعتقال الهارب عبد الله س، الذي يُزعم أنه يلعب دورا محوريا داخل التنظيم الإجرامي، داخل الفيلا الفارهة التي كان يختبئ داخلها بمدينة شانق قلعة.

وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه بهما أولاش ب. وأوميت ج. داخل المنازل والمكاتب التي كانوا يختبئون داخلها، كما صادرت قوات الأمن العديد من الهواتف المحمولة والمواد الرقمية خلال أعمال التفتيش.

هذا وقضت النيابة بحبس عبد الله س. بزعم امتلاكه بعض الشركات والأصول الخاصة بالتنظيم الإرهابي، كما أمرت النيابة بالإفراج عن أوميت ج. وأولاش ب.