أنقرة (زمان التركية) – أصدر رئيس قيرغيزستان، صدر كاباروف، تعليمات قد تساهم في منع ترحيل مواطن قرغيزي من أصل تركي بشكل قسرًي إلى تركيا.

وفق صحف محلية أصدر الرئيس صدر كاباروف أوامر إلى لجنة الأمن القومي ووزارة الشؤون الداخلية بتعزيز إجراءات التحقيق والبحث عن المواطن القرغيزي أورهان إيناندي.

وتعرض أورهان إيناندي، المدير السابق لمدارس “سابات” الخاصة في قيرغيزستان، والمقيم في البلاد منذ تسعينات القرن المنصرم، للاختطاف أمس من أمام منزله في العاصمة بيشكيك، بعد ثقب عجلات سيارته. وفق مقربون.

وبدأت وزارة الشؤون الداخلية في قيرغيزستان، التي شكلت فريق تحقيق بعد الحادث، البحث في جميع أنحاء البلاد للعثور على أورهان إيناندي.

وأعلن محامو أورهان إيناندي أنهم تلقوا معلومات عن احتجاز موكلهم في مقر السفارة التركية بالعاصمة بيشكيك، مطالبين بوضع حد لعمليات الاختطاف والترحيل القسري.

واليوم نظم طلاب وأولياء أمور مدارس “سابات” مظاهرة أمام السفارة التركية في “بيشكيك” بللمطالبة بالإفراج عن أورهان.

أولياء الأمور والطلاب اتهموا المخابرات التركية باختطاف المواطن القريغزي أورهان إيناندي، المدير السابق لمدرستهم “سابات” رافعين لافتات مكتوب عليها “أين أورهان بك؟”.

وأعلن المتظاهرون استمرار احتجاجاتهم حتى الوصول لمعلومات عن أورهان إيناندي.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة أن طائرة خاصة تابعة لرجل الأعمال التركي محمد جنكيز الموصوف بـ”بطل العطاءات الرسمية” لحكومة أردوغان، تنتظر في بيشكيك، مما أثار شبهات عما إذا كانت المخابرات التركية جهزت طائرته لعملية الاختطاف، خاصة وأنه ظهرت معلومات تفيد بأن الطائرة استخدمت في عمليات اختطاف سابقة.