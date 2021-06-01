غوليالي (زمان التركية)ــ تعطلت الرحلات الجوية في مطار أوردو جيرسون Ordu-Giresun شمال شرق تركيا، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

ووفق المعلومات الواردة، تم توجيه تهديد عبر الهاتف مساء الإثنين، بوجود قنبلة على إحدى الطائرات في المطار الواقع بمنطقة غوليالي في أوردو.

وبناءً على ذلك، تم إجراء فحص من قبل الخبراء على مدرج الهبوط والطائرات في المطار، حيث تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة.

وأثناء إجلاء الطائرات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، تم نقل الركاب إلى غرف الانتظار بالمطار.

بعد فحص وبحث تفصيلي للفرق، لم يتم العثور على أي مواد متفجرة. لاحقا عادت الرحلات إلى طبيعتها مع عودة الركاب إلى الطائرة.

من ناحية أخرى، وصل المحافظ تونكاي سونيل إلى المطار وحصل على معلومات حول المشكلة من السلطات وتحدث إلى الركاب. وقد بدأ التحقيق في الحادث.

بلاغ كاذب

أفاد المستشار الصحفي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون أن الرحلات الجوية قد استؤنفت في مطار أوردو جيرسون.

صرح المستشار الصحفي أوستون أن التهديد بوجود قنبلة على طائرة ركاب في مطار أوردو غيرسون لا أساس له من الصحة وتم استئناف الرحلات الجوية.

وذكر أوستون في بيان على حسابه بموقع تويتر، أن رحلات مطار أوردو-غيرسون توقفت لفترة من الزمن بسبب تهديد القنبلة الذي تلقته سلطات المطار ، وقال: “نتيجة للتحقيق الذي أجرته الوحدات الأمنية تم تعليق حركة الطيرن. استؤنفت في المطار بعد أن اتضح أن البلاغ لا أساس له من الصحة “.