أنقرة (زمان التركية)- زعم الكاتب الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو أن وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، من المرجح أن يكون هو رئيس تركيا القادم خلفا للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أوغور أوغلو في مقال بصحيفة “يني تشاغ” التركية، أن مولود تشافوش أوغلو هو الاسم الأكثر ذكرًا في كواليس حزب العدالة والتنمية، وهو بلا شك اسم مهم من حيث العلاقات بين أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

الكاتب التركي استند في طرحه إلى أنه لا يمكن انتخاب الرئيس أردوغان لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة.

وطرح أوغور أوغلو في مقاله سؤالا قال فيه “بما أن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا، فمن سيكون الرئيس؟”

أجاب أوغور أوغلو: وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيراق خسر فرصته بسبب السؤال الشهير “أين 128 مليارا؟” -في إشارة إلى المبلغ المفقود من رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي-. أضاف “قضى سادات بكر على بن علي يلدريم وسليمان صويلو. إذا قلت دولت بهجلي، فقد توقف عن تولي السلطة منذ فترة طويلة. سأعلن الاسم الأكثر ذكرًا في كواليس حزب العدالة والتنمية: مولود تشافوش أوغلو “.

وفي نهاية مقاله، أشار أوغور أوغلو إلى أن العدالة والتنمية سيفقد السلطة على أغلب الأحوال.