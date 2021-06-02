أنقرة (زمان التركية) – انضمت العلامة التجارية التركية الشهيرة برناردو Bernardo إلى قائمة الشركات التي أصابها الإفلاس في تركيا.

وفي أزمة اقتصادية، ضربت العديد من القطاعات خاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا، تتوالي الأخبار عن إفلاس الشركات واحدة تلو الأخرى.

برناردو التي تعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأواني الزجاجية في تركيا، أعلنت إفلاسها.

الشركة أفلست اعتبارًا من 18 مايو، بقرار من المحكمة الابتدائية التجارية في اسطنبول، وتم تفويض مكتب إفلاس إسطنبول الأول فيما يتعلق بإجراءات تصفية الشركة.

تأسست برناردو في عام 1984 من قبل جونار سوزان وأبنائه نور الدين وعمر سوزان، من افتتاح متجر للأواني الزجاجية في شارع بغداد.

وبدأت الشركة، التي اكتسبت مكانة قوية في القطاع بمرور الوقت، بالانتشار في وقت قصير إلى أن افتتحت ما مجموعه 122 متجراً و 150 نقطة بيع.