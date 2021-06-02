(زمان التركية)ــ نشر تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ)تقريرا حديثا حول انتهاكات الحقوق والتهديدات والاعتداءات ضد الصحفيات في جميع أنحاء العالم، وحالات المضايقات التي تعرضن لها.

وفقًا لذلك، في مايو 2021؛ قُتلت صحفية في فلسطين ، وتم التعرف على ما يصل إلى 70 صحفية حول العالم، وتعرضن للعنف أو التخويف أو التحرش.

في حين تم تسجيل أكبر عدد من حالات الاحتجاز للصحفيات في جميع أنحاء العالم في مايو، فإن الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الحالات كانت بيلاروسيا وفلسطين وتركيا.

احتجزت تسع صحفيات في بيلاروسيا، لتحتل هذه الدولة المرتبة الأولى في الاحتجاز.

5 صحفيات تعرضن للاعتداء الجسدي في تركيا

في تركيا، شهد شهر مايو الماضي، تعرض خمس صحفيات لاعتداء جسدي أثناء تغطيتهن للأخبار في الميدان. وبحسب التقرير، فإن معظم هؤلاء النساء تعرضن للعنف من قبل الشرطة على أساس التعميم الجديد الصادر عن المديرية العامة للأمن (EGM) بخصوص منع التغطية الإخبارية للتحركات الجماهيرية. وفق ما نقل موقع (euronews) النسخة التركية.

مرة أخرى في تركيا، مثلت ثلاث صحفيات أمام القاضي بسبب الإغلاق في جميع أنحاء البلاد بسبب الوباء في مايو.

كما يذكر التقرير أنه خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استهدفت وسائل الإعلام الموالية لتركيا كاتبة العمود في صحيفة “شالوم” كاريل فالانسي.

النقاط البارزة الأخرى في تقرير CFWIJ حول تركيا هي:

– قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر التحقيق الذي قدمته لجنة التحقيق البرلمانية يعد انتهاكًا للحقوق. أصدرت المحكمة هذا القرار بناءً على طلب الصحفي بانو جوفين.

– في 18 مايو، رُفعت الإقامة الجبرية عن مراسل وكالة أنباء أكتيف (ETHA) بينار غايب.

– تم تأجيل محاكمة رئيس تحرير ETHA نامناز تيميل ومراسلها هافا كوشتان بتهم الإرهاب مرة أخرى لأسباب فنية.

– تمت تبرئة الصحفية ميليس ألفان من جميع التهم المتعلقة بالإرهاب.

– تم استهداف مذيع قناة هابرتورك، إبرو باكي، عن عمد بعد بيان نائبة حزب الحركة القومية عزت أولفي يونتر.

– عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة روزا متينا، محررة جين نيوز في ديار بكر. وأجلت المحكمة الجلسة التالية إلى 14 سبتمبر 2021 ، وقررت أن تقدم النيابة رأيها.

– تم اعتقال مراسل وكالة ميزوبوتاميا سيلان شاهينلي بعد يوم عيد العمال الأول من مايو في أنقرة.

– منعت الشرطة الصحافيين دريا سعدت وفتوش أردوغان أثناء مشاهدتهما مظاهرات طلابية ضد الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.