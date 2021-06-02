أنقرة (زمان التركية) – أصبح السوريون لهم وجود واضح ضمن التركيبة السكانية في تركيا، منذ أن تم فتح باب اللجوء لهم، بعد اندلاع الحرب الأهلية قبل 9 سنوات.

بعد الصراعات الداخلية التي اندلعت في سوريا، وصل 3 ملايين 672 ألفًا و 646 سوريًا، اضطروا للهجرة منذ عام 2012، إلى تركيا التي يرون أنها ملاذ آمن.

وبحسب معطيات المديرية العامة لإدارة الهجرة، فقد أصبح السوريون يشكلون 4.46 في المائة من سكان تركيا.

ويفضل معظم السوريين، الذين انتشروا في 81 محافظة تركية، البقاء في المدن الحدودية بسبب علاقات القرابة في تلك المدن، وأملهم في العودة.

وأشارت بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة، إلى أن مليون و 414 ألف 80 من السوريين مسجلين تحت الحماية المؤقتة في تركيا.

وكانت المدينة الأكبر التي يعيش فيها معظم السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة هي إسطنبول، حيث يوجد بها 525241 سوريا.

بايبورت كانت المدينة الأقل تفضيلاً من قبل السوريين الذين لجأوا إلى تركيا، يبلغ عدد من يعيشون فيها 23 فقط.