أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات القضائية في تركيا الوصول إلى محتوى نشره زعيم المافيا التركي سادات بكر، خلال الأيام الأخيرة، محدثا جدلا واسعا في المجتمع التركي.

محكمة الجنايات السادسة في أنقرة، قررت حظر مقطع الفيديو الثاني والثالث لزعيم المافيا، من بين سلسلة تضم ثمانية مقاطع فيديو نشرها من دبي وهاجم فيها مسؤولين حاليين وسابقين، بجانب حظر بعض تغريداته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحظر، جاء على أساس انتهاك “الحقوق الشخصية”، استجابة لطلب القيادة العامة لقوات الدرك.

وباتت مقاطع الفيديو التي ينشرها بكر والتي يزعم فيها تورط الشخصيات الحكومية المقربة من الرئيس رجب أردوغان، في تجارة المخدرات، ومسؤولين سابقين في تجارة السلاح وجرائم الاغتيال، الأكثر مشاهدة على الإطلاق من أي مسلسل تركي شعبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي تصريحاته من دبي يتهم سادات بكر شخصيات نافذة في تركيا بالقتل والاغتصاب وتهريب السلاح والمخدرات والابتزاز والتلاعب بالإعلام.

وتسبب سادات بكر باضطراب توازن القوى داخل الدولة التركية عبر تحريض المجموعات المتنافسة ضد بعضها البعض. كما يشير زعيم المافيا إلى أن الأنشطة المزعومة غير الشرعية لتلك الشخصيات تشمل تركيا وسوريا وروسيا وأذربيجان وكولومبيا وفنزويلا.