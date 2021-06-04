واشنطن (زمان التركية) – صرح البيت الأبيض بأن أول جولة خارجية للرئيس جو بايدن، ستشمل لقاءات مع زعماء روسيا وتركيا وبريطانيا، إضافة إلى لقاء مع ملكة وملك.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن يعتزم لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في العاشر من يونيو قبل أن يحضر قمة مجموعة السبع الكبرى في الفترة من 11 حتى 13 من يونيو في كورنوال في بريطانيا، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين في المجموعة.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيلتقيان أيضا بالملكة إليزابيث في قلعة وندسور في 13 يونيو.

ومن المقرر أن يغادر بايدن بعد ذلك إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو، حيث سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويحضر قمة أمريكية أوروبية هناك في اليوم التالي.

وفي بلجيكا، من المقرر أن يلتقي بايدن مع الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

أما قمة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فمن المقرر انعقادها في الـ16 من يونيو في جنيف.