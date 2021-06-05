أنقرة (زمان التركية) – انتقد الكاتب الصحفي التركي مراد ياتكين ما اعتبرها “نقطة ضعف” كشف عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، قبل لقائهما المقرر في 14 من يونيو الجاري.

ويوضح ياتكين في مقال بموقع “بولد” التركي الإخباري، بعنوان “اجتماعات بايدن الثلاثة: جونسون وأردوغان وبوتين” أن أردوغان خلال مشاركته في برنامج مطلع هذا الشهر على قناة (تي أر تي) التركية، “ارتكب خطأ دبلوماسياً عندما كشف لمحاوره نقطة ضعف مهمة قبل لقاء بايدن”.

انتقد الكاتب تصريح أردوغان بأن أهم العوامل بالنسبة له هو اللقاءات الشخصية مع الزعماء.

قال يتكين: “يجب أن نقول إن أردوغان ارتكب خطأ دبلوماسيًا عندما كشف لمحاوره نقطة ضعف مهمة قبل لقائه بايدن. في البرنامج الذي تم بثه على قناة TRT في 1 يونيو، قال أردوغان إن أحد أهم العوامل بالنسبة له هو اللقاءات الفردية مع القادة واشتكى من عدم تمكنه من مقابلة بايدن”.

أضاف الكاتب مشيرا إلى إساءة أردوغان للدبلوماسية التركية “هذا يعني في الواقع أنه يمكنك التعامل فيما يخص العلاقات الدولية بسهولة أكبر من خلال التحدث إليه -أردوغان- بدلاً من مؤسسات مثل وزارة الخارجية. وهذا يؤدي إلى تصور أنه ليس فقط بايدن، بل أي زعيم يريد الحصول على ما يريده من تركيا، سيتصل بأردوغان مباشرة بدلاً من وزارة الخارجية التركية، وسيحصل على نتائج دون تأخير. لقد أظهر أردوغان ضعفًا دبلوماسيًا من خلال التعبير لمحاوره عن رغبته في لقاء شخصي”.

وفي إشارة إلى أنه من الخطأ توقع نتائج جذرية من هذا الاجتماع على هامش قمة الناتو، قال ياتكين، “يبدو من المرجح أن ينتهي اجتماع أردوغان وبايدن بالتشديد على أنه على الرغم من الخلافات في الرأي، فإن هناك أرضية لتطوير العلاقات”.

كما صرح يتكين أن قضية منظومة الصواريخ الروسية S-400 ستكون أهم بند في جدول الأعمال بين الزعيمين.