أنقرة (زمان التركية) – حطم عدد الشركات التي تم إغلاقها في مدينة إسطنبول رقمًا قياسيًا خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد، وفق بيانات شبه رسمية.

ووفق “نشرة اقتصاد اسطنبول – الأسواق الحقيقية أبريل 2021″، الصادرة عن وكالة التخطيط التابعة لبلدية إسطنبول، شهدت مدينة إسطنبول في شهر أبريل عمليات إغلاق وتصفية للشركات بنسبة 46.4%، في الوقت الذي كان تأسيس الشركات بنسبة 39.9%.

وأوضحت النشرة التي تقيم الأسواق الحقيقية في مدينة إسطنبول، انخفاض عدد الشركات التي تم تأسيسها في الولاية بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بمتوسط ​​العام السابق، وانخفاض عدد الشركات المقفلة والمصفاة بنسبة 25.3 في المائة.

كما أشار التقرير إلى زيادة الواردات في إسطنبول بنسبة 8 في المائة وزيادة الصادرات بنسبة 26.7 في المائة، بالمقارنة مع متوسط ​​العام السابق.

ووفقا للنشرة فإن إسطنبول تلقت 52.3٪ من إجمالي الواردات إلى تركيا.

ومقارنة بمتوسط ​​العام السابق، زادت الواردات بنسبة 8٪ لتصل إلى 11.4 مليار دولار، ومقارنة بشهر أبريل من العام السابق، زادت الواردات بنسبة 55.4 في المائة، بينما بلغت الصادرات 8.7 مليار دولار بزيادة 26.7 في المائة مقارنة بمتوسط ​​العام السابق، فإن 46.6 في المائة من إجمالي الصادرات تحققت من اسطنبول.

ومقارنة بشهر أبريل من العام السابق، كانت هناك زيادة بنسبة 117.1 في المائة في الصادرات.

وكانت أعلى الواردات من الصين بنسبة 13.3 في المائة، تليها ألمانيا (11.5 في المائة)، والاتحاد الروسي (6.7 في المائة)، وإيطاليا (4.8 في المائة) والولايات المتحدة (4.8 في المائة)، على التوالي. وكانت أعلى الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 8.7 في المائة. تليها المملكة المتحدة (6.4٪) والولايات المتحدة (5.7٪) وفرنسا (4.8٪) وإيطاليا (4.7٪) على التوالي.