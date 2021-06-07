أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، مثير للانتباه، أن تركيا تعد الحليف الأقل ثقة في دول حلف الناتو.

صندوق مارشال الألماني ومؤسسة بيرتلسمان، إعداد استطلاعا للرأي شارك فيه أشخاص من كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد وتركيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، فإن تركيا كانت الأقل ثقة في حلف الناتو، وفق آراء 76 في المائة من المشاركين في ألمانيا وهولندا، و74 في المائة في السويد، و73 في المائة في إيطاليا و72 في المائة في فرنسا.

وتبلغ نسبة الأمريكيين الذين يرون أن تركيا “حليف غير موثوق به” 42 في المائة.

وكانت كندا هي الدولة الأكثر موثوقية في حلف الناتو بنسبة 75 في المائة، تليها ألمانيا والسويد بنسبة 73٪، وكان أقل الشركاء ثقة بولندا (45٪) وتركيا (23٪).

وفي سياق منفصل، أعرب 65 في المائة من الإيطاليين، و 63 في المائة من الأتراك و61 في المائة من البولنديين، الذين شاركوا في الاستطلاع، عن رأي سلبي بشأن حالة الديمقراطية في بلادهم.

وفي الوقت الذي أعلن فيه 39٪ من الأتراك أن الديمقراطية في خطر، كانت هذه النسبة 27٪ للإيطاليين و 30٪ للبولنديين.