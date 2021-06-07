أنقرة (زمان التركية) – تصدر ولاية توكات على ساحل البحر الأسود شمال تركيا، 14 طنا من الأسماك سنويا إلى روسيا وأوروبا رغم أنها لا تطل على بحار.

وخلال زيارته التفقدية إلى مرافق إنتاج الأسماك في بلدة أرباع التابعة لمدينة توكات، أفاد رئيس غرفة توكات للتجارة والصناعة، علي شاليك، بأنه يشعر بالفخر والسعادة لتصدير توكات الأسماك رغم افتقارها للبحار.

السلمون التركي يصل روسيا وأوروبا

ويستغل السكان البيحرات في بلدة أرباع التي تقع على الضفة اليسرى لنهر كلكيت في تربية الأسماك.

من جانبه ذكر أحد منتجي الأسماك، ويدعى أحمد ألب أوغلو، أنه شرع في تربية الأسماك برفقة جده في عام 1992، قائلا: “وفي عام 2005 افتتحت مرفق لإنتاج الأسماك برفقة والدي في بلدة ألموس. وخلال السنوات الأولى بدأنا بإنتاج أسماك المرقط، ثم لاحقا تطورنا وانتقلنا لإنتاج اسماك السلمون. وفي عام 2020 قمنا بإنشاء مرافقنا في بلدة إرباي ونواصل إنتاج أسماك السلمون بها”.

وأضاف ألب أوغلو أنهم ينتجون 3 آلاف أطنان من الأسماك سنويا ويقومون بتصدير ألف طن منها قائلا: “نرسل منتجاتنا إلى روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك. ونبيع ألفي طن من أسماكنا وهو ما يعادل 80 في المئة من إجمالي انتاجنا في إلى المحلات وأسواق الأسماك بالسوق المحلية”.