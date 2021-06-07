أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي معروف بقربه للمخابرات التركية، أن رئيس مجلس إدارة مدراس Sapat، أورهان إناندي، القرغيزي تركي الأصل، تعرض للاختطاف من قبل جهاز المخابرات في قرغيزستان وأن رئيس قيرغيزستان كان على علم بالأمر.

الصحفي فرحات أونلو أردا في مقال بصحيفة “صباح” التركية أن يحول التهمة من جهاز المخابرات التركي إلى جهاز المخابرات القرغيزي.

أونلو زعم أنه في مساء 31 مايو قام جهاز المخابرات القرغيزسي باختطاف إيناندي، مفيدا أن الرئيس القيرغيزي صدر كاباروف رغب في اختطاف إيناندي وإعادته إلى تركيا كي يحظى بدعم الأخيرة، وذلك بعدما لم يحظ بدعم الصين وروسيا في صراعه الأخير مع طاجيكستان.

هل ستشهد قرغيستان انقلابًا؟

أونلو حاول تبرئة مخابرات بلاده من واقعة الاختطاف، رغم أن المسئولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب أردوغان، تفاخروا عدة مرات بقدرتهم على اختطاف المعارضين من الخارج.

الصحفي التركي قال إن ترحيل إيناندي إلى تركيا يأتي قبيل الزيارة التي سيجريها الرئيس القيرغيزي إلى أنقرة في 18 يونيو/ حزيران الجاري، مشيرا إلى أن ذلك “مبادرة تصب في مصلحته” وفق تعبيره.

أونلو وجه تهديدا بحدوث انقلاب في قرغيزستان، وقال إن “قرغيستان ستشهد انقلابا في أكتوبر/ تشرين الأول القادم في حال عدم إعادتها إيناندي إلى تركيا وعدم تعاونها مع تركيا ضد حركة الخدمة”.

هذا ولم يكشف أونلو عن مصدر هذه المعلومات.

وحظيت قضية اختفاء التركي الأصل أورهان إيناندي منذ أسبوع باهتمام واسع في قرغيستان ومن أعلى المستويات.

تتزايد الشكوك حول تعرض رئيس مجلس إدارة مدارس Sapat التركية في قيرغيزستان، أورهان إيناندي للاختطاف بهدف ترحيله قسرا إلى تركيا، فيما تكثف السلطات القرغيزية جهودها للعثور على المواطن القرغيزي من أصل تركي.

وأعلن محامو أورهان إيناندي أنهم تلقوا معلومات عن احتجاز موكلهم في مقر السفارة التركية بالعاصمة بيشكيك، مطالبين بوضع حد لعمليات الاختطاف والترحيل القسري.

وكانت الرئاسة القرغيزستانية نشرت بيانا أشارت خلاله إلى إصدار الرئيس صدر كاباروف تعليماته لوزارة الخارجية ولجنة الأمن الوطني بتكثيف أعمال البحث والتحقيق وإشراك قوات إضافية للعثور على إيناندي الذي يحمل أيضا الجنسية القرغيزية. كما تم طرخ القضية في البرلمان.

وقالت زوجة المختطف خلال مؤتمر صحفي إنها سلمت ملف زوجها إلى الشعب القرغيزي، معبرة عن أملها بالوصول إلى زوجها قبل ترحيله قسرا إلى تركيا، كما أعربت عن امتنانها للجهود التي يبذلها المسؤولون القرغيزيون، وعلى رأسهم الرئيس، من أجل الوصول إلى زوجها.

إيناندي المختفي منذ الإثنين الماضي عثرت السلطات على سيارته في اليوم التالي بحي داخل مدينة بيشكيك.

وعقب الطلب الذي تقدم به أقاربه، أصدرت شرطة منطقة أوكتايابرسكي بيانا أعلنت خلاله تشكيل مجموعة بحث وتقصي تضم مفتشين مخضرمين، مفيدة أنه تم إجراء أعمال التحقيق والبحث اللازمة لتحديد موقع إيناندي.

يذكر أنه منذ نهاية عام 2016 بدأ الرئيس رجب أردوغان إصدار أوامره بخطف أي تركي يتعامل مع حركة الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم اعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبتهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الأضواء عليها.