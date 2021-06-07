أنقرة (زمان التركية) – سبق برلماني تركي معارض زعيم المافيا سادات بكر في الكشف عن الفضيحة المتعلقة باقتراض مجموعة “دميروان” الإعلامية المقربة من الرئيس رجب أردوغان، مبلغا ضخما بالعملة الأجنبية، للسيطرة على وسائل الإعلام، وعدم سداد أقساط القرض.

قال سادات بكر في مقطع فيديو إن مجموعة “دميروان” الإعلامية أخذت قرضا بقيمة 750 مليون دولار من بنك (زراعات) التركي من أجل شراء مجموعة (دوغان ميديا) الإعلامية، مشيرا إلا أن (دميروان) لم تسدد قيمة القرض حتى الآن ولم يقم البنك بالحجز على ممتلكاتها.

اليوم أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري، علي حيدر هاكفيردي، أنه طرح هذا الموضوع قبل عام من الآن، ولكنه لم يحصل على رد.

ويضيف البرلماني هاكفيردي: “سألت في العاشر من يونيو 2020، المديرية العامة لبنك زراعات عن قيمة القرض الذي حصلت عليه مجموعة (دميروان) من أجل شراء مجموعة (دوغان)، وهل الأقساط تدفع بالعملة الأجنبية أم بالليرة التركية؟ كيف يتم تحديد سعر الصرف بالعملة الأجنبية؟”.

واشار النائب التركي إلى أن البنك لم يكشف أي بيانات، بذريعة أن هذه المعلومات سرية وخاصة بالعملاء فقط.

وكانت مجموعة دوغان ميديا جروب الإعلامية التي بيعت في عام 2018، تضم حوالي 40% من وسائل الإعلام التركية، تتبع سياسة جريئة في نقد حكومة أردوغان، مثل صحف: حرييت، ميلليت، فاناتيك، بوستا، ومحطات تلفزيونية على رأسها سي إن إن تورك.