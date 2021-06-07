أنقرة (زمان التركية) – تبين أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أسس شركة تأمين جديدة مع نجله إنجين صويلو.

تم الكشف عن أن شركة التأمين الجديدة تأسست في 18 يناير برأس مال 100 ألف ليرة تركية.

ويتولى إنجين ليفينت صويلو، الشريك بنسبة 50 بالمائة في الشركة، منصب رئيس لمجلس الإدارة لمدة عام واحد.

وبهذه الطريقة، دخلت عائلة صويلو في سوق مبيعات التأمين عبر الإنترنت، والتي زادت مؤخرًا.

وكان زعيم المافيا التركي، سادات بكر، أثار الانتباه إلى شركة التأمين التابعة لصويلو، حيث أوضح أنها نمت بنسبة 5،700٪.

ولم ينف صويلو وجود شركة تأمين مملوكة له حيث قال: “لدي شركة تأمين. إنها إحدى الوظائف المفضلة لدي في الحياة. لدي غرفة صغيرة. أنا أكسب المال بشرف مع أولادي”.